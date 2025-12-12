Racing tendrá que esperar: el híjo pródigo que (todavía) no volverá

El Inter Miami confirmó, tras seis meses a préstamo, que ejerció la cláusula de rescisión del mediocampista argentino Rodrigo De Paul. El campeón del Mundo y bicampeón de América había sido tasado en 12 millones de euros, y tres adicionales por objetivos, por el Atlético de Madrid. Así, el conjunto de camiseta rosa se aseguró a una de sus principales figuras para las próximas temporadas, luego de haber conquistado la primera MLS de su historia.

Rodrigo De Paul seguirá siendo compañero de equipo de Lionel Messi, al confirmarse que el Inter Miami hizo uso de su opción de compra por 15 millones de euros. Habiendo llegado al club estadounidense en julio de este año, en un fichaje que sacudió el mercado de pases y al fútbol argentino, al encontrarse a meses del comienzo del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México, Rodrigo De Paul jugó un total de 23 partidos para las “Garzas”.

Además de su compra, el club que preside el inglés David Beckham mencionó entre sus jugadores para la próxima temporada a Messi y otros jugadores argentinos, como el arquero Óscar Ustari, los defensores Tomás Avilés y Gonzalo Luján y el delantero Mateo Silvetti, mencionando también que se venció el préstamo del lateral Marcelo “Chelo” Weigandt.

Entre los jugadores que mantienen negociaciones con la institución fundada en 2020 se encuentran el histórico delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato venció, y los extremos argentinos Baltasar Rodríguez y Tadeo Allende, que, de no renovar sus préstamos, deberán regresar a Racing y al Celta de Vigo español, respectivamente