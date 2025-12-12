El dólar oficial repuntó y cerró la semana con una leve alza: cómo quedó la cotización este viernes

El dólar oficial retomó las subas este viernes y cerró la semana en alza. Pese a eso, en los últimos cuatro días hábiles la brecha contra el techo de la banda cambiaria se consolidó a más del 5%.

El dólar mayorista cerró a $1.441 para la venta tras encadenar dos rondas de correcciones, una suba de $5 respecto a ayer. El esquema de bandas cambiarias fijó para este viernes un techo de libre flotación de $1.517, lo que dejó al tipo de cambio oficial aún 5,3% por debajo de ese límite.

En el Banco Nación (BNA), el minorista cotizó a $1.415 para la compra y a$1.465 para la venta y se sostuvo a $20 por encima del blue. En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.464,55 para la venta.

El billete paralelo cerró este viernes a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta y de esta manera, la brecha quedó en 0,3%.

El dólar CCL cotiza a $1.482,40 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2,9%. El dólar MEP opera a $1.475,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.503,18.