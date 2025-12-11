Atención: cortarán el tránsito en el cruce de dos avenidas con alto flujo vehicular

En noviembre también realizaron otro tipo de obras en el semáforo que impidieron la circulación en la mañana.

Desde la Municipalidad de General Pueyrredon, informaron que durante la mañana de este viernes se encontrará interrumpida la circulación en la intersección de dos avenidas con alto flujo vehicular.

Se trata del cruce de las avenidas Juan B. Justo y De los Trabajadores, en la zona del Puerto de Mar del Plata, y el corte se deberá al recambio de las columnas existentes por otras nuevas, entre otras tareas de mantenimiento general.

Este viernes se verá interrumpido el tránsito en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y De los Trabajadores.

En noviembre también interrumpieron el tránsito en ese punto, aunque por la instalación de un nuevo tiempo al semáforo que habilitó el giro a la izquierda en ambos sentidos

En este caso, inhabilitarán el paso entre las 8 y las 12, por lo que desde la comuna aconsejaron "tomar vías alternativas, circular con precaución y salir antes de casa para llegar a tiempo a tu destino".