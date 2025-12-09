Descontrol en Pinamar durante el fin de semana largo: 27 alcoholemias positivas y una intoxicación grave

Uno de los controles de alcoholemia realizado en la zona de La Frontera de Pinamar.

El reciente fin de semana largo dejó en Pinamar cifras impactantes sobre la detección de conductores que se movilizaban bajo los efectos del alcohol. Según detallaron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se fiscalizaron 1.205 vehículos y se registraron 27 alcoholemias positivas, con la graduación más alta de 2,21 g/l.

Los datos surgieron luego de diversos controles de alcoholemia y documentación en Pinamar desarrollados tanto de día como de noche, en los accesos a la ciudad y en la famosa zona de La Frontera.

Tras la fiscalización de los vehículos, además de detectar las 27 alcoholemias positivas y el caso de 2,21 de alcohol en sangre, los inspectores de la ANSV labraron 49 infracciones y retuvieron 36 licencias de conducir.

Los controles se programaron con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir siniestros y verificar el cumplimiento de la normativa vigente especialmente en el área de La Frontera, una zona de médanos y playa con alta circulación de vehículos, en particular cuatriciclos y UTVs, que requieren fiscalización constante para garantizar una convivencia segura.

Las tareas de control se realizaron en coordinación con la dirección provincial de fiscalización, control del tránsito y seguridad vial, y el área de transporte y la jefatura comunal de Pinamar.