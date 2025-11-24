Luto en el espectáculo: murió un reconocido actor a los 74 años

El mundo de la farándula se vistió de luto tras el fallecimiento de Isaac Eisen, conocido afectuosamente como "El Fenómeno", a los 74 años. La triste noticia fue comunicada oficialmente por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado en sus redes sociales. El querido artista deja una extensa y notable trayectoria que abarcó cine, teatro, televisión, publicidad y radio.

La noticia provocó una ola de mensajes de cariño y despedida en su última publicación de Instagram, realizada el 11 de noviembre. En ella, Eisen compartía una foto junto a una colega en lo que era el rodaje de "Cacodelphia Films", sitio donde se filmó gran parte de El Eternauta. Mensajes como "Que vueles alto, querido Isa" y "El master de los master" inundaron la publicación en honor al actor.

En su última imagen mostró un rodaje en "Cacodelphia Films".

Con el nombre real de Isaac Abraham Ponimunski, el artista se formó profesionalmente en la prestigiosa Escuela Nacional de Arte Dramático, complementando su formación con diversos seminarios. Su carrera en teatro fue prolífica, destacándose como parte de los elencos del Teatro San Martín y de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Además, coordinó por más de una década los grupos de teatro Lector y Nuevas Fantasías, demostrando su compromiso con el arte.

La trayectoria de Eisen fue vasta y diversa, incluyendo su participación en populares ficciones televisivas, como la exitosa ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza). También integró los elencos de Muñeca brava, Los Roldán, Soy Gitano, y Todo x 2 pesos, entre muchas otras producciones. Su legado incluye además trabajos como autor y director de obras, dejando una huella imborrable en la cultura.