Lo detuvieron en ruta 11 en un operativo y al requisarlo lo hallaron con marihuana

El pesaje aproximado de la marihuana confiscada fue de 37 gramos.

Un procedimiento de rutina realizado por personal del departamento de seguridad vial de La Costa terminó con el secuestro de marihuana durante un control sobre la ruta provincial 11, a la altura del kilómetro 329, en la localidad de Mar del Tuyú, jurisdicción del partido de La Costa.

El operativo se desarrolló en el marco de tareas preventivas y de control vehicular, cuando los efectivos interceptaron un rodado particular para su identificación.

Al realizar la inspección correspondiente, se constató la presencia de varios cogollos de marihuana, con un pesaje aproximado de 37 gramos.

El hombre que llevaba la marihuana quedó momentáneamente aprehendido.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la ayudantía fiscal, desde donde se dispusieron las actuaciones de rigor por infracción a la ley 23.737. Finalizados los pasos legales correspondientes, la persona involucrada recuperó la libertad, quedando supeditada a la causa.

El procedimiento se inscribe dentro de los habituales controles que se llevan adelante en los accesos y corredores viales de la región, con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad.