Provincia dio a conocer los detalles de una obra histórica para la conectividad vial de Mar del Plata

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires llevará adelante el próximo miércoles 3 de diciembre, a las 11, una consulta pública para presentar los detalles técnicos del proyecto que prevé transformar en autovía el tramo de la Ruta Provincial 11 que une Mar de Ajó con Pinamar. El encuentro se realizará en el Espacio Multicultural Mar de Ajó, ubicado en Hipólito Yrigoyen 541.

La iniciativa se enmarca en el Programa BID 5418, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está abierta a la participación del público en general, organizaciones sociales y organismos gubernamentales.

El proyecto contempla la construcción de un tramo de 48 kilómetros de autovía entre las rotondas de acceso a ambas localidades. Según Vialidad, la obra permitirá completar los 200 kilómetros de autovía de la Costa Atlántica, desde San Clemente hasta Mar del Plata, lo que aportará mayor seguridad vial y capacidad operativa a una ruta clave para la actividad económica regional y los servicios esenciales, especialmente durante el verano, cuando la población en los balnearios se triplica.

La traza estará dividida en dos secciones de 25 y 23 kilómetros, con doble calzada, banquinas pavimentadas y un cantero central de 16 metros. También se incorporarán retornos en los accesos principales y distintos puntos del recorrido.

El presupuesto estimado asciende a USD 94,3 millones y el plazo de ejecución es de 18 meses. La obra incluirá tareas hidráulicas, señalización completa, iluminación en accesos e intersecciones, además de dársenas y refugios peatonales.

La zona de intervención prevista por Vialidad.

Una conexión estratégica para Mar del Plata

En la Memoria Descriptiva que acompaña el proyecto, la Dirección de Vialidad destacó que “las obras prevén dar continuidad a la configuración de doble calzada, vinculando el trazado proveniente desde la rotonda de acceso a Mar de Ajó, de norte a sur, y la rotonda de acceso a Pinamar, de sur a norte”.

En ese sentido, el proyecto acompaña la calzada existente con la aplicación de un cantero central de 16,00m y se desarrolla en jurisdicción de los Partidos de La Costa, General Lavalle, Pinamar y General Madariaga, logrando mejoras en la capacidad y el nivel de servicio sobre el trazado. Es importante recordar que esta obra se suma a al actual ejecución de la Autovía entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

“De esta manera se obtendrá un corredor de características acordes a la jerarquía de la ruta, logrando optimizar su funcionamiento, teniendo en cuenta que dicho camino es la única vía de acceso a la ciudad de Mar del Plata desde la costa atlántica, y es utilizado frecuentemente por ómnibus de media y larga distancia, tránsito que se ve notoriamente incrementado en la temporada estival, vacaciones de invierno y fines de semana largos, en donde no solo se incrementa el tránsito de automóviles, sino un acrecentado tráfico de suministros a los centros turísticos”, concluyó el organismo.