Este lunes cortarán el tránsito en un sector clave de la costa de Mar del Plata
Debido al evento que inaugura la temporada de verano, no se podrá circular por la zona entre las 6 y las 12.
14 de Diciembre de 2025 14:52
Por Redacción 0223
PARA 0223
Debido a la realización de la tradicional Bendición de las Aguas, evento que inaugura oficialmente cada temporada de verano en Mar del Plata, el Municipio informó que se encontrará cortado el tránsito en una zona de la costa.
La ceremonia se llevará a cabo este lunes a las 10 en la renovada Escalera Imperial, en el Paseo Las Toscas, por lo que anunciaron que no se podrá circular por el Paseo Jesús de Galindez, entre Alvear y Alsina.
En 2021, el intendente Montenegro vaticinó un temporada exitosa.
La inhabilitación del paso será de 6 a 12 y durante la Bendición de las Aguas, se espera la presencia de difrentes autoridades municipales, la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata y la Guardia Nacional del Mar.
