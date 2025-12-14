Este lunes cortarán el tránsito en un sector clave de la costa de Mar del Plata

Participarán difrentes autoridades municipales, la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata y la Guardia Nacional del Mar.

Debido a la realización de la tradicional Bendición de las Aguas, evento que inaugura oficialmente cada temporada de verano en Mar del Plata, el Municipio informó que se encontrará cortado el tránsito en una zona de la costa.



La ceremonia se llevará a cabo este lunes a las 10 en la renovada Escalera Imperial, en el Paseo Las Toscas, por lo que anunciaron que no se podrá circular por el Paseo Jesús de Galindez, entre Alvear y Alsina.

En 2021, el intendente Montenegro vaticinó un temporada exitosa.

La inhabilitación del paso será de 6 a 12 y durante la Bendición de las Aguas, se espera la presencia de difrentes autoridades municipales, la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata y la Guardia Nacional del Mar.