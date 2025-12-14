Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata durante el verano 2026: alojamiento, carpas, comida y traslado

La Costa Atlántica tiene la expectativa de recibir a miles de turistas en verano luego de dos fines de semana largos con buenos niveles de ocupación. Mientras tanto, las familias hacen cálculos sobre cuánto cuesta vacacionar en los típicos destinos de playa de la provincia de Buenos Aires, en un contexto de presupuestos ajustados.

Los precios del alojamiento, carpas y sombrillas, traslados y comidas resultan cruciales a la hora de planear un viaje, y antes de hacer definiciones para el verano, los turistas analizan con lupa cada gasto y su impacto en el presupuesto final.

El alojamiento es uno de los rubros centrales: la oferta va desde departamentos y casas hasta apart hoteles y cabañas, ubicados tanto en zonas céntricas como en áreas más alejadas de la playa, y con distintos niveles de servicios y equipamiento. A eso se suma el alquiler de carpas o sombrillas en los balnearios, un extra que aporta comodidad, pero que también puede encarecer notablemente la estadía según la zona y la categoría del parador.

Tomando como caso unas vacaciones de 7 días en enero para 4 personas, según el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, los departamentos arrancan en $470.000 y pueden llegar a $800.000. En Pinamar, un dos ambientes tiene un rango de precios de $800.000 a $1.500.000.

Los clásicos choclos rondan los $5.000 y la docena de churros llega a $11.000.

En lo que respecta al precio de las carpas en balnearios por semana, los valores muestran una amplia dispersión. De acuerdo a la agencia de noticias NA, tanto en la zona norte como en Punta Mogotes, las tarifas semanales oscilan entre $735.000 y $850.000.

En Pinamar y Ostende, en cambio, los precios se ubican entre $450.000 y $600.000. Más al sur, en Necochea, una opción similar ronda los $250.000, a lo que se suma un costo de estacionamiento de $90.000, llevando el total a unos $340.000.

En cuanto al traslado, que incluye combustible y peajes, el costo asciende a $140.000 ida y vuelta partiendo desde CABA.

Por su parte, el presupuesto para comidas es muy variable y depende los lugares donde se elija cenar y almorzar. Si se opta por cocinar, el costo se reduce notablemente.

Como referencia, en la playa los clásicos choclos rondan los $5.000 y la docena de churros llega a $11.000. La porción de rabas se ubica cerca de $20.000, una hamburguesa con papas cuesta entre $12.000 y $15.000, mientras que un sándwich de milanesa se consigue por cerca de $10.000.

Alquilar carpa o sombrilla, una variable que puede economizar el viaje.

De este modo, el costo base para que una familia tipo veranee una semana en la Costa Atlántica arranca en torno al millón de pesos, considerando un alojamiento económico, sin alquiler de carpa y cocinando la mayor parte del tiempo.

Pero si se elige un nivel intermedio, con mejores opciones de hospedaje y el alquiler de una carpa, el presupuesto salta a un rango de entre $1.500.000 y $2 millones.

La comparativa entre Florianópolis y Pinamar

Dado al boom de viajes al exterior, la comparativa con destinos como Brasil se hace inevitable. En este sentido, Equilibra comparó precios y encontró que vacacionar en Florianópolis puede resultar más caro que Pinamar, aunque la diferencia varía según el mes.

En enero, un paquete de 8 días y 7 noches en Pinamar tiene un costo diario promedio de $304.850 (USD 217), mientras que en Florianópolis asciende a $379.440 (USD 270) por día.

En febrero, la brecha se mantiene: Pinamar baja a $244.195 diarios (USD 174), pero Florianópolis también ajusta sus precios y se ubica en $336.430 por día (USD 240).

En términos globales, la economista Laura Vernelli detalló que en enero de 2026 un paquete turístico para veranear en la Argentina cuesta en promedio unos USD 300 por día, mientras que en destinos del exterior el gasto diario desciende a alrededor de USD 200.

Para febrero, la baja es más marcada en el país: el costo promedio cae a USD 240 por día, frente a USD 180 en el exterior.