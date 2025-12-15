Luis Ventura apareció vestido de mago en los Martín Fierro y estallaron los memes en las redes

Luis Ventura sorprendió en la apertura de los Martín Fierro de Streaming al aparecer con un llamativo look de mago, fiel a su rol habitual de dar inicio a cada ceremonia. La escena descolocó al público y a los propios conductores, que acompañaron la entrada con una presentación cargada de humor y misterio. La imagen del presidente de APTRA rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la noche.

Paula Chaves fue la encargada de introducirlo con una descripción teatral. “Es sabio, poderoso, enigmático, guarda secretos del pasado y del presente y manipula eventos desde la sombra”, dijo antes de aclarar entre risas: “No hablamos de Dumbledore, hablamos del señor Luis Ventura”. La frase despertó aplausos y risas en el auditorio.

Ya con el micrófono en mano, el periodista destacó la importancia de premiar al streaming como un nuevo sistema de comunicación. “Estamos acá para empezar a entregar un premio en un sistema completamente diferente”, afirmó, y remarcó que se trata de un formato que creció a partir de la pandemia y del Martín Fierro Digital hasta consolidarse como un nicho propio.

Los mejores memes de la aparición de Luis Ventura como mago

El comunicador también defendió la multiplicidad de galardones que entrega APTRA. “Vamos a seguir provocando nuevos Martín Fierros, queremos que el argentino valore a sus profesionales y sus contenidos”, sostuvo. Su aparición no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los memes por su disfraz de mago inundaron X e Instagram.

Los usuarios quedaron atónitos ante la vestimenta de Ventura.

Muchos destacaron la originalidad del conductor.