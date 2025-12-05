"Estamos liderando los buscadores de consultas": la sorpresa del fin de semana largo

Se espera un gran movimiento turístico en Mar del Plata durante este fin de semana largo. Foto: 0223.

Comienza el último fin de semana largo del año por la conmemoración este lunes 8 de diciembre del Día de la Inmaculada Concepción de María, una jornada nacional e inamovible. En ese marco, operadores turísticos y referentes del sector adelantaron que se espera un gran movimiento.

El presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), Bernardo Martín, afirmó que Mar del Plata vuelve a posicionarse entre los destinos más buscados del país y anticipó un fuerte aluvión turístico como previa al arranque de la temporada.

“Venimos con muchísimas consultas, liderando los buscadores. Somos nuevamente de los destinos más buscados junto con la Ciudad de Buenos Aires, encabezando todos los rankings. Todo nos hace presumir que vamos a tener una gran afluencia de público”, aseguró en diálogo con 0223.

Martín destacó que el clima también acompañará, incluso sin las altas temperaturas de los últimos días: “Eso es fundamental en estas épocas. Estamos confiados: Mar del Plata tiene ofertas únicas para muchísimo público, así que creemos que va a ser una de las elegidas”.

El impacto del último fin de semana largo

El titular del Emturyc remarcó que el movimiento turístico reciente dejó señales muy positivas. “El último fin de semana largo funcionó muy bien, según todos los operadores turísticos. Incluso el gremio gastronómico-hotelero dio cuenta de esto. Superó las expectativas y nos posicionó de cara al verano. Fue la mejor promoción que podríamos haber tenido: que la gente disfrutara de Mar del Plata y se quedara con ganas de volver”.

También subrayó la importancia de mantener precios competitivos: “Estábamos hablando del comparativo con otros destinos y realmente estamos muy, muy competitivos”.

Estrenos, DJ y un diciembre cargado de actividades

Según Martín, Mar del Plata ya transita el comienzo de la temporada teatral fuerte. “Arranca con el gran estreno de Pretty Woman. Agradecemos a los productores, que se la juegan arrancando un 6 de diciembre. Eso nos permite estirar el período de alta temporada”, explicó.

Se espera un gran movimiento turístico en Mar del Plata durante este fin de semana largo. Foto: 0223.

Además, adelantó que habrá “muchísimas fiestas y DJs que ya están llegando”, lo que completará una agenda intensa para este diciembre.

Nivel de reservas

Sobre la proyección para el fin de semana largo, Martín indicó: “Estamos alrededor del 60% y con una proyección mayor”, en línea con la tendencia ascendente de consultas y búsquedas.