Cambiaron el cartel de bienvenida a Mar del Plata: las imágenes

"Mar del Plata es Buenos Aires": con esa frase se encontrarán los miles de turistas que lleguen a Mar del Plata desde este viernes por Autovía 2. Es que Aubasa finalizó con las obras de reparación y mantenimiento de cartelería en las últimas horas dejando una renovada postal para la ciudad.

"Renovamos el cartel de Mar del Plata, mejorando su visibilidad y acompañando el movimiento turístico que se viene", indicaron desde la cuenta oficial de Aubasa en redes sociales.

En la misma línea, desde la empresa indicaron que finalizaron las obras de repavimentación y demarcación y continúa la ejecución del Plan de Obras 2024/2027.

"Trabajamos para que puedas viajar más seguro y disfrutar el camino", cerraron. Tal como informó 0223 el 27 de noviembre del corriente año, la cartelería había sido removida por personal de la empresa para realizar una reparación y puesta en valor del mismo.

A fines de abril de este año, el cartel ya había sido foco de críticas por parte del intendente Montenegro, cuando le faltaban las dos primeras letras. En su momento, lo comparó con el que es administrado por el Municipio y lanzó críticas al Gobierno provincial.