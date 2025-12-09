Batán tiene un nuevo atractivo turístico: conocé el punto selfie de la ciudad

Batán sumó este lunes un nuevo punto de encuentro y pertenencia con la inauguración oficial del Punto Selfie, una iniciativa celebrada por la comunidad batanense, que desde el primer momento lo adoptó como un símbolo de orgullo local.

Las imponentes letras que conforman el Punto Selfie fueron construidas en hormigón armado, gracias a la donación de Daniel Acalesto, de Cantera Dos Cerros. La obra artística estuvo a cargo de Mónica Ylicich, quien plasmó en cada letra una identidad visual profundamente ligada a la historia y el presente de Batán: el cordón frutihortícola, las postales de las canteras, el ciclismo, el Bioparque, el Parque Industrial y otros elementos que representan la fuerza productiva y cultural de la localidad.

La ceremonia reunió a vecinos y emprendedores, quienes celebraron la creación de este nuevo espacio público que invita a encontrarse, compartir y visibilizar la identidad batanense. Desde la Delegación destacaron el valor de esta obra colectiva que combina infraestructura, arte y participación ciudadana, consolidando un nuevo punto de referencia para quienes viven y visitan Batán.

El nuevo Punto Selfie ubicado en En Av Centenario y Dazeo Nicolas ya comenzó a convertirse en un lugar de encuentro, expresión y apropiación comunitaria, reafirmando el espíritu de una ciudad que sigue creciendo con identidad y compromiso colectivo.