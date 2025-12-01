No se quería ir de la casa de la ex y discutió con la policía

Un sujeto de 25 años que el lunes a la tarde confrontó con su ex pareja en un departamento ubicado en inmediaciones de las avenidas Colón e Independencia fue aprehendido por personal policial y notificado de la formación de una causa ante la Justicia Correccional.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas quienes llegaron al lugar donde el hombre discutía con la ex pareja. La mujer le dijo a los oficiales que solamente pedía que el sujeto se retirara del lugar porque ya habían terminado la relación.

Tiene 25 años.

El personal indicó los pasos a seguir a ambas partes y el hombre comenzó a realizar disturbios en la vía pública y al momento de su identificación no acató las órdenes, por lo que fue reducido e hicieron un acta de intervención en eventos de violencia familiar y de género.

La mujer no quiso declarar ni radicar denuncia, por lo que las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Correccional N°2 que dispuso su libertad bajo caución juratoria.