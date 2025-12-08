Se peleó con el hermano, provocó disturbios y quiso escapar a pie cuando llegó la policía

Un hombre de23 años que el lunes por la tarde provocó disturbios tras pelearse con su hermano en Sierra de los Padres fue aprehendido por personal policial luego de que intentara escapar a pie.

Personal de la comisarías decimocuarta redujo en Bordeu y Avellanos al sujeeto que minutos antes provocó desmanes en la zona de Argentina y Adolfo. “Cuando llegó el patrullero no acató las órdenes e intento escapar a pie”, dijeron autoridades policiales.

Ya en la dependencia se realizaron actuaciones de rigor de trámite ante el Juzgado en lo Correccional N° 2, se notificó al imputado y posteriormente recuperó su libertad bajo caución juratoria.

En virtud de una problemática previa relacionada con cuestiones de violencia familiar se le dio intervención a la Justicia de Familia.