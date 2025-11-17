Apuñaló a la pareja y se metió en la casa hasta que llegó la policía
La mujer de 40 años quedó alojada en el complejo penitenciario de Batán. El herido tiene 51 años y fue atendido en el hospital de Balcarce.
Un llamado al 911 permitió aprehender el domingo a la tarde a una mujer de 40 años que apuñaló a la pareja en el torso tras una discusión en la casa que compartían en la ciudad de Balcarce. El herido, de 51 años, fue atendido en el hospital de esa localidad y registra una evolución favorable.
Autoridades policiales informaron que fueron efectivos de la Estación de Policía Comunal quienes arribaron a una vivienda ubicada en la calle 103 entre 22 y 24 de Balcarce donde había un hombre con una herida de arma blanca en el torso.
“La víctima manifestó que había sido atacada por su pareja que se encontraba dentro del domicilio, por lo que el personal procedió de inmediato a su aprehensión”, señalaron.
Tras ser asistido primariamente por una ambulancia en el lugar, el herido fue trasladado al Hospital Municipal, donde el médico de guardia señaló que se encontraba lúcido, estable y sin riesgo vital, aunque la profundidad del corte podría haberle causado consecuencias graves de no mediar atención rápida.
“Se realizarán además las correspondientes pericias médico-legales para documentar en la causa judicial la lesión sufrida”, dijeron las mismas autoridades que realizaron las pericias de rigor y secuestraron el cuchillo utilizado en el ataque.
La pareja no registraba denuncias previas por violencia de género ni antecedentes de intervenciones similares. La imputada quedó detenida y fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Batán y este lunes podría declarar en Tribunales.
