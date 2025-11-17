Apuñaló a la pareja y se metió en la casa hasta que llegó la policía

Un llamado al 911 permitió aprehender el domingo a la tarde a una mujer de 40 años que apuñaló a la pareja en el torso tras una discusión en la casa que compartían en la ciudad de Balcarce. El herido, de 51 años, fue atendido en el hospital de esa localidad y registra una evolución favorable.

Autoridades policiales informaron que fueron efectivos de la Estación de Policía Comunal quienes arribaron a una vivienda ubicada en la calle 103 entre 22 y 24 de Balcarce donde había un hombre con una herida de arma blanca en el torso.

Quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

“La víctima manifestó que había sido atacada por su pareja que se encontraba dentro del domicilio, por lo que el personal procedió de inmediato a su aprehensión”, señalaron.

Tras ser asistido primariamente por una ambulancia en el lugar, el herido fue trasladado al Hospital Municipal, donde el médico de guardia señaló que se encontraba lúcido, estable y sin riesgo vital, aunque la profundidad del corte podría haberle causado consecuencias graves de no mediar atención rápida.

Traslado de la imputada.

“Se realizarán además las correspondientes pericias médico-legales para documentar en la causa judicial la lesión sufrida”, dijeron las mismas autoridades que realizaron las pericias de rigor y secuestraron el cuchillo utilizado en el ataque.

La pareja no registraba denuncias previas por violencia de género ni antecedentes de intervenciones similares. La imputada quedó detenida y fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Batán y este lunes podría declarar en Tribunales.