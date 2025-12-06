Terminó restricción de acercamiento, fue a la casa y rompió el paredón con una maceta

Un llamado al 911 que denunció un conflicto familiar en una vivienda del barrio San Cayetano terminó con la aprehensión de un hombre de 50 años que al finalizar la restricción de acercamiento que tenía ingresó al inmueble tras romper el paredón con una maceta.

Fue personal de la comisaría duodécima el que llegó a la vivienda ubicada en inmediaciones de las calles San Martín y Bahía Blanca donde redujeron al sujeto que había roto el paredón con un martillo tipo maceta y confrontó con la familia en el lugar.

Tiene 50 años.

Si bien el sujeto confrontó con el personal, los oficiales lo redujeron y trasladaron a la dependencia donde labraron las actuaciones por el delito daños y violación de domicilio.

El imputado registra procesos penales previos por los delitos de hurto, tentativa de hurto, robo agravado por el uso de arma blanca, amenazas, portación ilegal de arma de fuego y tentativa de robo agravado.

En las próximas horas deberá declarar en Tribunales ante la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro.