Amenazó al sobrino en la calle e insultó a los policías que lo identificaron

Un hombre de 33 años que el martes a la tarde generó disturbios en el barrio 2 de abril tras discutir con su sobrino de 18 años fue aprehendido por personal de la Subcomisaria Camet al que insultó antes de ser reducido.

Autoridades policiales informaron que al llegar al lugar el hombre estaba profiriendo improperios y generando disturbios, a la vez que no acató las órdenes y empezó a insultarlos. Al identificarlo confirmaron que registraba procesos penales previos por los delitos de amenazas calificadas, lesiones con arma, lesiones dolosas, lesiones agravadas por el uso de arma e infracción a la ley de drogas.

El joven sostuvo que el imputado posee problemas intrafamiliares y solicitó la exclusión del hogar y una restricción de acercamiento que definirá el Juzgado de Familia en turno.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, recuperó la libertad bajo caución juratoria por decisión del Juzgado Correccional N°2.