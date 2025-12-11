Cuatro motochorros quisieron asaltarlos y los persiguieron hasta la casa: el desesperado momento quedó grabado

De acuerdo al relato, en ninguna comisaría quisieron tomarles la denuncia porque no hubo un robo tal, más allá del obvio intento y persecución.

Durante la madrugada de este jueves, un grupo de motochorros quiso asaltar a una pareja que viajaba en el mismo rodado en el barrio Sarmiento y ante el intento fallido, los cuatro delincuentes los persiguieron hasta su vivienda, donde se dieron por vencidos y escaparon antes de la llegada del personal policial.

Según la denuncia a la que accedió 0223, cuatro sujetos (dos en cada vehículo) intentaron llevarse la moto de un hombre y una mujer, quienes lograron eludirlos y aceleraron, aunque los ladrones no declinaron la persecución hasta llegar al domicilio de las víctimas.

Los motochorros los persiguieron por cerca de diez cuadras hasta la zona de la avenida Luro y Champagnat, y allí la pareja descendió del rodado y la mujer ingresó a la vivienda, mientras el conductor esperó para confrontar a los agresores.

El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad y se logran escuchar pedidos de auxilio e insultos al momento de la llegada a la vivienda. Cuando la mujer abre la puerta y entra, inmediatamente los malvivientes siguieron su camino y se dieron a la fuga.

A pesar de las pruebas fílmicas, le aseguraron a este medio que en ninguna comisaría les tomaron la denuncia, debido a que las autoridades entienden que no fueron asaltados, a pesar del notorio intento.