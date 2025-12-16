Le transfirieron más de 3 millones de dólares por error y llamó al banco para devolverlos

"Puedo decir que en algún momento de mi vida hubo más de 3 millones de dólares en mi cuenta”, bromeó el hombre.

Un hombre ingresó a su cuenta bancaria y descubrió un exorbitante número: de casi 2 mil dólares que tenía, de un momento a otro se encontró con que había recibido una transferencia de más de 3 millones de dólares y todo se transformó en una odisea.

El insólito episodio le ocurrió en las últimas horas a Eduardo, un oficial retirado de la Fuerza Aérea, que ingresó este lunes por la tarde en su cuenta en bonos para controlar cómo estaba y se llevó la sorpresa.

“De casi 2 mil dólares, me aparecieron US$3.144.631 en bonos del Estado argentino, así que lo primero que hice fue intentar contactarme con el banco para informar la situación”, explicó en diálogo con Mediodía Noticias (eltrece).

Sin embargo, según indicó, estaba fuera de horario de atención y no pudo solucionarlo. Ante esta situación, decidió reiniciar su celular. “Quería ver si era un problema del teléfono, pero cuando lo prendí seguía ahí”, contó.

Entonces, el hombre tomó la decisión de esperar y esta mañana envió una captura de la transacción a la entidad bancaria, por lo que rápidamente le abrieron un informe para resolver el problema. “Les dije que no quería inconvenientes. Ahora entré y está solucionado”, aclaró.

Eduardo nunca supo si el dinero le pertenecía a otra persona o si fue un error del banco.

Sobre las horas que transcurrieron entre que notó la transferencia errónea y logró contactarse con la entidad bancaria, detalló: “Uno se pone a pensar en un montón de situaciones, se despierta de noche y no sabes cómo realmente apareció todo esto”.

De igual manera, remarcó: “Sabía que no era mío, pero estaba ahí, en algún momento estuvo en mi cuenta. Yo no quería tener ningún tipo de inconveniente con ARCA”.

Con el problema ya solucionado, Eduardo se encuentra tranquilo, aunque todavía no tiene idea de por qué le apareció ese monto en su cuenta, "si es que eran de otra persona, un error del banco u otra cosa”.

“Estas son cosas que te enseñan en tu casa y en la Fuerza Aérea. Todos saben lo que cobramos los militares, no es una fortuna, pero vivimos bien. Tengo que dar mis explicaciones en ARCA, pero puedo decir que en algún momento de mi vida hubo más de 3 millones de dólares en mi cuenta”, concluyó.