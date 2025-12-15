Tras el anuncio del Bcra, a cuánto cerró el dólar este lunes 15 de diciembre

El dólar oficial minorista cerró a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hizo a $1.465,14 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438,5. El dólar blue sube a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.527,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%. El dólar MEP opera a $1.490,45 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,5. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.520,00,