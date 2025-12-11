El dólar oficial cayó y tocó su nivel más bajo en la semana: a cuánto cerró este jueves

El dólar oficial cayó y tocó mínimos en la semana este jueves tras la licitación del Tesoro del Bonar 2029N que se llevó a cabo en la jornada previa.

El dólar mayorista bajó $1,5 y cerró a $1.436 para la venta tras encadenar dos rondas a la baja. El esquema de bandas cambiarias fijó para este jueves un techo de libre flotación de $1.516,5, lo que dejó al tipo de cambio oficial aún 5,6% por debajo de ese límite.

En el promedio de entidades relevadas por el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio minorista opera a $1.460,45 para la venta, también por encima del paralelo. En el Banco Nación (BNA) cerró a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta.

El dólar blue cerró estable este jueves a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró estable este jueves a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta. De esta manera, la brecha quedó en 0,9%.

El dólar CCL cotiza a $1.506,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,9%. El dólar MEP opera a $1.476,53 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500.