La mejor noticia: ¡Vuelve el stream del Conicet!

El Conicet volverá a transmitir ciencia en vivo, luego del éxito del streaming en Mar del Plata. Ahora, los paleontólogos del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) anunciaron: “¡Se viene un nuevo stream científico argentino! Este mes de octubre, en Río Negro”.

El equipo confirmó que la transmisión se realizará en plena campaña de campo, en la zona de Valle de Río Negro, a unos 100 kilómetros de General Roca. El acceso al lugar no es sencillo, ya que es a través de un camino de ripio y el viaje tarda alrededor de tres horas.

Los científicos remarcaron que la propuesta busca abrir la experiencia de la paleontología a todo público. “Vamos a mostrarte cómo buscamos e identificamos fósiles, vamos a explicar lo que vayamos encontrando y compartir parte de nuestro día a día”, adelantaron en una publicación compartida en Instagram.

El interés generado en redes sociales se refleja en la interacción que tuvo el primer anuncio. Además, la iniciativa apunta a visibilizar el rol de las mujeres en la disciplina.

La paleontóloga Julia D’Angelo expresó en una entrevista con Perros de la Calle: “Vendría bárbaro que más mujeres se sumen”. Además, remarcó que “la idea es ir mostrando el día a día en el trabajo de campo de los paleontólogos”.

La experiencia, que se extenderá por unas tres semanas, permitirá al público observar en vivo el trabajo de excavación en el terreno y el traslado de piezas hacia los laboratorios. El proyecto busca acercar a la comunidad al detrás de escena de la paleontología.

La campaña en Río Negro tendrá como eje la divulgación, pero también la interacción en tiempo real. Los investigadores habilitarán consultas y comentarios durante los vivos.