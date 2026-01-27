"No había agua": dramático testimonio de un vecino del incendio de Colón y Perú

Un vecino del impactante incendio de Colón y Perú brindó un dramático testimonio de cómo fueron los primeros minutos de la tragedia, que arrasó la histórica ferretería Argenfer, un taller y concesionaria y afectó algunas viviendas, una de ellas de su propiedad.

“De mi quincho no quedó absolutamente nada. Empezó en el taller este de Santa Andreu. Yo justo me iba a acostar tipo doce y media de la noche, salí a fumarme el último cigarrillo en el jardín. Y vi una lengua de fuego que salía. Ahí llamé a mi esposa que estaba acostada a que llamara a los bomberos. Empezamos a sacar las cosas, lo que más podíamos del garage. Llamar a los vecinos, porque se venía y tenemos la estación de servicio pegada. Era un peligro. Y después de la columna de humo, vino una columna de llama”, comenzó su relato Marcelo, uno de los primeros testigos del incendio.

En declaraciones a 0223, el hombre denunció que el incendio que arrasó la ferretería y las viviendas y locales vecinos podría haberse evitado. “Fue una desidia esto porque la estación de servicio no tenía protocolo de incendio. Me lo dijo el jefe de bomberos, porque no hay bocas de abastecimiento de agua en una estación de servicio que tienen que tener. Y el de la ferretería hizo un techo gigante y no dejó pulmón de manzana. Nadie controló nada”, se quejó.

Señalando el fondo de su casa donde estaba el quincho, Marcelo explicó que antes –como se ven en las fotos- “había un tinglado de unos 15 metros para arriba y cuando agarró fuego todo, pensé con desesperación que también agarraba mi casa y me quedaba sin nada”, contó, aún con la angustia en su voz.

“Vinieron cuatro camiones de bomberos cuarenta minutos después. Dos se detuvieron aquí porque tenían otro incendio. En una ciudad con Mar del Plata, con casi un millón de habitantes. Si hay cuatro incendios grandes en la ciudad, ¿qué pasa? Nos morimos todos”, concluyó.

"No había agua"

Parte del relato coincide con el dueño de Argenfer, Gustavo Ares, quien manifestó esta mañana a 0223 de la falta del vital suministro. "Cuando llego lamentablemente estaban los bomberos ya trabajando, sofocando el fuego de del vecino, pero para cuando tomó las llamas mi local, ya no tenían más agua y lamentablemente, tuvimos que ser espectadores de cómo se consumía todo el local, los depósitos, todo. Realmente yo quería entrar, estaba todo intacto. Cuando yo llegué, salvo una parte del techo, pero, bueno, no había agua, y por eso se prendió fuego. Cuarenta minutos después empezó a aparecer el agua", lamentó.