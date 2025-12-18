Camioneros cortan el ingreso al predio de residuos: ¿peligra la recolección de basura?
El sector está en alerta por el surgimiento de un cobro que cambiaría la estructura de costos de los recolectores. Cortaron el ingreso al predio de disposición final de residuos.
Un nuevo conflicto con los trabajadores en el predio de disposición final de residuos empieza a tomar calor en la previa de la temporada de verano. La protesta, puntualmente, es de quienes transportan contendedores en los camiones.
"Vendríamos a ser los fleteros de la mugre", explicaron. El reclamo es porque les quieren empezar a cobrar la descarga del contenedor. Por tal motivo, cortaron la calle de acceso al lugar, y restringieron el ingreso y la salida del predio.
"Sólo nos quieren cobrar. No nos informaron el modo de pago ni para qué destinarán esa plata", describieron esta mañana.
Son trabajadores autónomos o emprendimientos chicos los que sostienen a las personas que cortaron el acceso al predio. Actualmente, a las grandes empresas que generan residuos y trasladan sus contenedores a la disposición final se les cobra un canon. Pero "pedirles 10 mil pesos por contenedor a un laburante que lo hace solo, lo parte al medio", agregaron.
"Las empresas que formamos parte del reclamo traemos entre 20 y 50 contenedores. Serían entre 200 y 500 mil pesos por jornada que se nos suman a los gastos. Es impagable", manifestaron.
Unas 50 empresas, algunas de ellas con un solo camión a disposición, se verían afectadas por la medida (en potencial porque hasta acá no hay nada oficializado y están reclamando antes que se haga efectivo). "No nos toman en serio. Queremos que nos informen las cosas. Estamos dispuestos a conciliar, dialogando, no que nos impongan", cerraron los manifestantes.
