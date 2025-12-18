Camioneros cortan el ingreso al predio de residuos: ¿peligra la recolección de basura?

Un nuevo conflicto con los trabajadores en el predio de disposición final de residuos empieza a tomar calor en la previa de la temporada de verano. La protesta, puntualmente, es de quienes transportan contendedores en los camiones.

"Vendríamos a ser los fleteros de la mugre", explicaron. El reclamo es porque les quieren empezar a cobrar la descarga del contenedor. Por tal motivo, cortaron la calle de acceso al lugar, y restringieron el ingreso y la salida del predio.

"Sólo nos quieren cobrar. No nos informaron el modo de pago ni para qué destinarán esa plata", describieron esta mañana.

Son trabajadores autónomos o emprendimientos chicos los que sostienen a las personas que cortaron el acceso al predio. Actualmente, a las grandes empresas que generan residuos y trasladan sus contenedores a la disposición final se les cobra un canon. Pero "pedirles 10 mil pesos por contenedor a un laburante que lo hace solo, lo parte al medio", agregaron.

"Las empresas que formamos parte del reclamo traemos entre 20 y 50 contenedores. Serían entre 200 y 500 mil pesos por jornada que se nos suman a los gastos. Es impagable", manifestaron.

Unas 50 empresas, algunas de ellas con un solo camión a disposición, se verían afectadas por la medida (en potencial porque hasta acá no hay nada oficializado y están reclamando antes que se haga efectivo). "No nos toman en serio. Queremos que nos informen las cosas. Estamos dispuestos a conciliar, dialogando, no que nos impongan", cerraron los manifestantes.