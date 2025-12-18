Corría por la calle con una mezcladora de cemento: era el ladrón de la obra

Un llamado al 911 que alertó sobre un robo en una obra en construcción en el barrio Colinas de Peralta Ramos terminó con la aprehensión de un hombre de 29 años que llevaba una mezcladora de cemento por la calle y que dejó tirada cuando vio a la policía.

Cerca de las cinco de la madrugada personal de la comisaría tercera y del Comando de Patrullas entrevistaron en Arana y Goiri al 3500 a un hombre de 62 años que denunció el ingreso a la obra en construcción de un hombre armada que lo amenazó y sustrajo distintos elementos del lugar.

Con las descripciones aportados por la víctima, el personal policial avistó en la zona de Acha y Azopardo al sujeto que llevaba consigo una maquina mezcladora de cemento. Al notar la presencia policial la dejó tirada y escapó, pero fue interceptado en calle Bermejo entre Azopardo y Vértiz.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.