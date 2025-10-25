Escaló una reja para entrar a robar en una obra en construcción

Un hombre de 40 años que el sábado a la madrugada se metió con fines de robo en una obra en construcción fue aprehendido por personal policial tras un llamado de los vecinos al 911. Fue trasladado a Tribunales para declarar en la fiscalía de Flagrancia.

Minutos antes de las tres de la madrugada personal del Comando de Patrullas llegó a la obrar ubicada en Falucho entre Catamarca y La Rioja donde redujo al sujeto que había ingresado desde una propiedad lindera tras escalar una reja.

En su poder hallaron varios elementos de la obra que fueron restituídos a la víctima luego de trasladar al imputado a la comisaría segunda.

En el marco de una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, lo llevaron a Tribunales para que declare ante el fiscal Eduardo Layús.