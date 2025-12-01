Robó bolsones vacíos de una obra en construcción y lo atraparon
Tiene 35 años. Se le formó una causa por hurto en grado de tentativa y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Un llamado al 911 permitió aprehender este lunes a un hombre de 35 años que sustrajo varios bolsones vacíos de materiales de construcción en el barrio Félix U. Camet. Las autoridades judiciales ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Efectivos de la comisaría decimoquinta llegaron a la zona de ruta 11 y calle 22 donde aprehendieron al sujeto que había robado los bolsones ubicados frente a una casa en Isla Blanco al 100.
El hombre fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa a cargo de la fiscalía de Flagrancia.
La fiscal Mariana Baqueiro dispuso el alojamiento del imputado a la Unidad Penal N°44 de batán hasta que preste declaración.
