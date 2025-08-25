Descuentos nocturnos en combustibles: cómo funciona el beneficio en Mar del Plata

La medida lanzada por YPF para beneficiar a los usuarios que realicen cargas de combustible en horario nocturno tuvo su primer lanzamiento en algunas provincias del país y finalmente llegó a Mar del Plata. Luego de algunas semanas de aplicación, empresarios realizaron las primeras evaluaciones.

La promoción busca incentivar las cargas nocturnas para repuntar el consumo en la compañía petrolera, aplicando un 3% de descuento. Se aplica de 00 a 6 en todas las estaciones de servicio.

La única condición que se solicita a quien pretende alcanzar el descuento es la utilización de la aplicación oficial de YPF como medio de pago, a la que se le carga dinero a través de alguna billetera virtual.

"Al ser sólo una condición, la mayor parte de los usuarios está habilitada para utilizarla", reconoció a Extra (102.1) Patricio Delfino, integrante de la Cámara de Expendedores de Combustibles.

Si bien generó movimientos hasta el momento, el referente reconoció que "no se dispararon las ventas": "Hay más despachos pero no han generado aluviones masivos. En general es un horario de ventas bajas, así que viene bien el incentivo", sostuvo.

Por el momento, en la ciudad sólo se aplica el 3% utilizando la app YPF, mientras que en el resto del país se suma otro 3% por la carga en formato autodespacho.

"En la provincia de Buenos Aires aún no está permitido por legislación, así que no hay estaciones con autodespacho", confirmó Delfino.