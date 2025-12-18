Guardavidas se declararon en estado de alerta y movilización: empresarios se niegan a mejorar la propuesta salarial

Denuncian que la oferta salarial se encuentra incluso por debajo de la paritaria acordada con el municipio.

Ante la falta de acuerdo paritario con el sector privado, el Sindicato de Guardavidas se declaró en estado de alerta y movilización. El gremio cuestiona la postura de los empresarios y advierte que el conflicto podría trasladar mayores costos al municipio y a los contribuyentes.

El conflicto entre los guardavidas y los propietarios de balnearios privados ingresó en una fase crítica. Tras no alcanzar un acuerdo salarial en el marco de las negociaciones paritarias, el gremio resolvió declararse en estado de alerta y movilización, con la advertencia de iniciar manifestaciones públicas en caso de que la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) mantenga su negativa a mejorar la propuesta salarial.

Según el secretario general del sindicato, Néstor Nardone, los empresarios del sector se “plantaron en un número que no les sirve a los trabajadores” y la oferta salarial se encuentra incluso por debajo de la paritaria acordada con el municipio.

El gremio se declaró en estado de alerta y movilización, y no descartar realizar una marcha.

El dirigente explicó que la situación se agrava si se tiene en cuenta el esquema vigente desde la municipalización del servicio, concretada hace cinco años. “En aquel momento, se firmó el traspaso y la comuna pasó a hacerse cargo de los trabajadores, mientras que los balnearios privados a abonar solo un módulo. Si no cierran una suba acorde en paritarias, afecta a ese módulo y por ende, a las cuentas de la municipalidad. En definitiva, esa diferencia termina siendo cubierta por los contribuyentes que pagan las tasas”, advirtió.

Desde el sindicato consideran incomprensible la postura empresarial y sostienen que la negativa a cerrar paritarias genera un doble perjuicio: salarios a la baja para los guardavidas y mayores erogaciones para el Estado local. “En consecuencia, nos declaramos en estado de alerta y movilización a corto plazo. No entendemos la postura de los privados de no cerrar paritarias y generar más erogaciones al gobierno municipal y al contribuyente”, concluyó Nardone.

El conflicto, de no destrabarse en los próximos días, amenaza con escalar en plena temporada, con protestas en la vía pública y un escenario de creciente tensión entre el gremio y los empresarios de balnearios.