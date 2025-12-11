Nada de aumento salarial: guardavidas de Pinamar inician medidas de fuerza

Desde la Asociación de Guardavidas Pinamar anunciaron esta semana el inicio de medidas de fuerza como consecuencia de la postura del gobierno muniicpal conducida por el intendnte Juan Ibarguren de no ofrecer aumento alguno en los haberes de los trabajadores. En un comunicado, la AGP no duda en considerar una “agresión contra nuestra labor de guardavidas” lo que plantea el jefe comunal del PRO.

La novedad se conoce tras una audiencia de paritarias ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en donde la municipalidad pinamarense expresa un 0% de recomposición de haberes. “Pretenden que trabajemos con los salarios del año pasado”, manifestaron desde el sindicato al respecto.

“A esta inaceptable pretensión se suma un desmanejo ilegal y absurdo del servicio que debemos brindar, situación que ha ocasionado la inhabilitación de las playas de Pinamar, instancia que ha sido notificada al gremio por parte de las autoridades”, agregaron los guardavidas.

Sobre el final del comunicado desde la AGP refieren al caso de desfalco que se investiga en la comuna, hecho por el que fue despedida la extesorera municipal: “Ningún tipo de recomposición en el salario, al mismo momento que nos aumentan los impuestos a todos los contribuyentes automáticamente según inflación, mientras vemos con asombro como funcionarios se roban el dinero de la recaudación”, expresaron.

“Por ello alertamos a toda la comunidad sobre el inicio de un conflicto que, lamentablemente por la irresponsabilidad de las autoridades, pone en riesgo la vida de las personas y la continuidad de la temporada”, concluye la misiva de la asociación gremial.