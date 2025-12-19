Clausuran el geriátrico donde le pegaron a un abuelo: descubren graves irregularidades

La denuncia sobre supuestas agresiones a un hombre de 89 años que residía en un geriátrico en el sur de Mar del Plata, motivó por pedido de la justicia, una inspección en las últimas horas y tras encontrar serias irregularidades se procedió a la clausura del establecimiento.

El pasado martes este medio dio a conocer el testimonio de una familia que denunciaba severas agresiones a un adulto mayor. "Mis primas fueron a visitarlo y notaron que tenía algunas lesiones en las manos, en los ojos y en la boca", contó una nieta de la víctima.

Luego de un estudio médico, se comprobó que el hombre de 89 años había sufrido la fractura del dedo pulgar y heridas en la cara. Asimismo un video da cuenta de algunas de las denuncias por maltrato.

A la par, Rosa (responsable del lugar) dijo a 0223 que las denuncias eran injustificadas y que sólo le querían sacar plata: "Me da indignación lo que pasó porque no soy así. Acá los tenemos re bien. No se les prohíbe nada, comen de todo. No es justo que me hagan estas cosas",

Este jueves, fuentes consultadas por 0223, indicaron que por solicitud del jefe de la comisaría primera y por orden de la fiscal Castañeda, personal de la Provincia y el Municipio inspeccionaron el geriátrico ubicado en General Pacheco 2100 y descubrieron que no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud ni tenía médicos o enfermeras. Tampoco contaba con las historias clínicas de los adultos mayores.

“Habían alojado a una persona menor de 65 años, había insuficientes extintores, luces de emergencia y detectores de humos, además de otras falencias edilicias”, señalaron a este medio.

Ante las graves irregularidades en la seguridad, salubridad e higiene, se procedió a la clausura transitoria del establecimiento y el impedimento a que no puedan ingresar nuevos residentes hasta que las autoridades no levanten la sanción.