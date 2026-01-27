Le tocaron bocina y respondió violentamente: lo chocó repetidas veces y le destrozó el auto con una llave inglesa

El joven también fue golpeado en uno de sus brazos.

Un bocinazo por una peligrosa maniobra en la Ruta 226 desencadenó en una agresiva y brutal reacción de un conductor, quien lo amenazó de muerte y le provocó múltiples destrozos en su vehículo, primero chocándolo y después con una llave inglesa.

De acuerdo al relato de la víctima, un automovilista sin patente lo encerró en el ingreso a la ciudad, a la altura del kilómetro 10, por lo que le tocó bocina por la imprudencia, pero el sujeto respondió chocándolo de costado repetidas veces, mientras gritaba: "Bajate, frená hijo de put..., te voy a matar".

Frente al violento accionar del individuo, el joven redujo la velocidad de su vehículo para escapar de la situación y evitar que escalara el conflicto, pero ocurrió todo lo contrario.

Le rompió el espejo retrovisor y la ventana lateral del conductor.

"Se me puso adelante, frenó con todo y lo choqué. Se bajó con una llave inglesa y me rompió todo el auto, el espejo retrovisor y el vidrio del conductor", denunció en diálogo con 0223.

Pero además de dañar el rodado, el agresor intentó sacarlo de su Volkswagen Up y lo golpeó en el brazo, provocándole cortes leves, para luego darse a la fuga por el mismo sentido en que circulaban cuando se desató la gresca.

Por su lado, el damnificado realizó la denuncia y busca visibilizar la situación para identificar al atacante, quien tiene un piercing en la nariz, barba recortada, mide alrededor de 1.80 metros, es de tez morena y en ese momento se encontraba con una mujer.