Peligro en el mar: descubren harineras volcando residuos dañinos al agua

"Si empezás a oler a podrido, son las harineras que descargan un cóctel venenoso al mar"

El oficial de Marina Mercante Roberto Maturana utilizó sus redes sociales para exponer la contaminación y la descarga ilegal que está desarrollando la industria harinera de Mar del Plata. En uno de sus últimos videos, el denunciante asegura: "Usan ilegalmente los acuíferos y luego descargan un cóctel venenoso al mar".

"Si empezás a oler a podrido, es porque la fábrica de harina está produciendo. Tomando agua ilegalmente de los acuíferos y descargándola en la laguna de la reserva, que descarga por un arroyo al mar", precisó Maturana.

Al señalar el agua que descargan las harineras de pescado en Mar del Plata, el denunciante precisó: "Este agua tiene metales pesados, residuos peligrosos, materiales infecciosos y fenoles". Además del deterioro de los recursos naturales, esta situación sugiere un impacto directo y peligroso sobre la salud de las personas.

"Toda la lista de los componentes que tiene el agua la tiene el juez federal Inchausti y no ha hecho absolutamente nada", expresó Maturana y agregó: "Lleva décadas mirando. Evidentemente a él le conviene que esté así".

Su video en Instagram rápidamente se llenó de reproducciones y muchos vecinos dejaron comentarios para obtener más información sobre la denuncia.