El increíble número de motos secuestradas en Mar del Plata: controles contra la delincuencia y picadas antes del verano

De qué manera son los controles de tránsito en Mar del Plata.

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad- continúa con el secuestro de motos por diferentes infracciones en la vía pública.

Las motos secuestradas.

Durante el año, fueron secuestradas 5.712 motos producto de los operativos llevados a cabo en distintos barrios de la ciudad. El objetivo fue garantizar el orden en la vía pública, reducir los accidentes de tránsito, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos.

Un control de tránsito en la costa.

Por otro lado, según informaron desde la comuna, los vehículos que son trasladados al Playón de Secuestros Municipal que se encuentran en mal estado y cumplen con el plazo legal de seis meses, son compactados a través del Programa Nacional de Descontaminación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, y al cual el Municipio se encuentra adherido mediante Ordenanza 23.512.

El personal de seguridad en Mar del Plata.

En este sentido, se compactaron 1.547 vehículos que se encontraban secuestrados por diferentes infracciones a las normas de tránsito: 360 de ellos eran autos y 1.187, motos.