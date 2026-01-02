Motociclistas en fuga: vieron a la policía, huyeron y desataron una increíble persecución

La Rioja entre Formosa y Almafuerte. Ahí estaban las tres motos que al notar la presencia de un móvil del Comando de Patrullas se dieron a la fuga y protagonizaron una larga persecución que terminó con uno de los rodados interceptado y sus ocupantes notificados de una causa por resistencia a la autoridad.

Según pudo saber 0223, el hecho comenzó cerca de las dos de la madrugada y tras una persecución que se extendió por 4 kilómetros, personal policial interceptó en Tierra del Fuego y Rodríguez Peña a una de las motos –una Honda CG 150- en la que viajaban un hombre de 20 años y una joven de 19.

Una vez labradas las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de causa para el conductor, pero no tomó temperamento alguno contra la acompañante.

Posteriormente, personal de Transito realizó las actas de infracción a la ley de tránsito por falta de chapa patente, de licencia de conducir, de seguro obligatorio, de cedula verde, por cruzar el semáforo en luz roja y por darse a la fuga.

El rodado, que no tenía impedimentos legales, quedó secuestrado.