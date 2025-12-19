¿Hincha de Boca? "Carpetearon" al primer refuerzo de River

Las redes sociales no te perdonan. El mediocampista Fausto Vera tiene todo acordado con River y en las redes sociales salieron rápidamente a mostrar tuits viejos del futbolista en los que mostraba su fanatismo de Boca y "chicaneaba" al "millonario".

El volante central que surgió de las inferiores de Argentinos Juniors se realizará la revisión médica este viernes y, si no hay inconvenientes, firmará contrato a préstamo por un año. Marcelo Gallardo tiene su primer refuerzo de cara a un 2026 en el que tendrá que cambiar la cara de su equipo y ser optimista en cuanto a la disputa de la Copa Sudamericana, y se trata de Fausto Vera, quien sería hincha de Boca.

Surgido en las inferiores de Argentinos Juniors y con vasta experiencia en las selecciones nacionales juveniles, habiendo sido capitán de la Sub 23 y siendo parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021, cobró popularidade en las últimas horas por viejas publicaciones del jugador, que tendría fanatismo por el "xeneize".

En sus inicios, luego de haber debutado en Primera en 2018, Vera no tardó en ganarse un lugar en el mediocampo del conjunto de la Paternal, característico por darle lugar a los jugadores que llegan desde sus inferiores, hasta que dejó el club en 2022, pasando al Corinthians de Brasil por siete millones de dólares por el 70% de su pase. En el “Timao” jugó 96 partidos entre tres años y fue vendido a mitad de la temporada 2024, luego de haber perdido continuidad en el torneo local, al Atlético Mineiro, que lo compró por cinco millones de dólares.

