Se viene la Noche Shopping con descuentos de hasta el 50%: cuándo es y qué locales se adhieren

Los horarios de los centros comerciales se extienden hasta muy tarde.

El próximo martes 23 de diciembre, en la previa de la Navidad, se realizará una nueva edición de Noche Shopping en distintos puntos del país. La iniciativa propone horarios extendidos, descuentos de hasta el 50% y promociones exclusivas por un solo día. Además de las ofertas, habrá actividades gratuitas pensadas para toda la familia. La jornada busca impulsar el consumo en uno de los momentos clave del año.

El evento incluirá shows en vivo, espacios recreativos, fotos con Papá Noel, propuestas infantiles y sorteos, entre ellos dos autos 0 KM. Los principales shoppings del grupo IRSA permanecerán abiertos hasta la medianoche o la madrugada, según el centro comercial. Abasto, Alto Palermo, DOT, Patio Bullrich y Alto Avellaneda son algunos de los que confirmaron actividades especiales, dentro del AMBA.

La intención es comprar más barato los regalos de Navidad.

Qué pasa en Mar del Plata durante la Noche Shopping

Cada centro comercial presentó su propio cronograma, con talleres navideños, espectáculos musicales, calendarios de adviento y experiencias interactivas. En algunos casos, como DOT o Abasto, la jornada se extenderá hasta las 3 o 4 de la mañana. La propuesta combina consumo, entretenimiento y celebración, apuntando especialmente a familias y jóvenes.

En el caso de Mar del Plata, no está prevista una Noche Shopping oficial bajo el formato nacional del grupo IRSA, ya que la ciudad no cuenta con shoppings adheridos a esa red. Sin embargo, los distintos paseos suelen extender horarios y lanzar promociones especiales en la previa de Navidad, así como también impulsar eventos gratuitos. Estas iniciativas locales, aunque sin una marca unificada, funcionan como alternativas similares para quienes eligen hacer compras nocturnas en la ciudad.