Viajaban por la ruta de noche, quisieron grabar la Luna y quedaron perplejos: "Se me heló la sangre"

Un grupo de viajeros vivió una experiencia aterradora en la Ruta Nacional 7 mientras intentaba filmar el fenómeno de la "Luna roja" desde su vehículo. En el trayecto entre Junín y Alem, lo que parecía ser una grabación paisajística se transformó en un registro de lo desconocido al captar siluetas extrañas. “Se me heló la sangre. No supimos qué eran”, relató conmovido el testigo que logró registrar la escalofriante escena con su teléfono celular.

En las imágenes capturadas se aprecian dos figuras blancas de gran tamaño situadas al costado del camino, ocultas entre los pastizales cercanos a una laguna. El hallazgo ocurrió en plena madrugada con visibilidad limitada, lo que impidió que los protagonistas pudieran identificar con claridad la naturaleza de lo que veían. Los jóvenes decidieron pausar la grabación por el impacto inicial, pero el video circuló rápidamente en redes sociales generando un intenso debate.

Las hipótesis que circulan alrededor del intrigante fenómeno

Hasta el momento, ninguna de las hipótesis planteadas por especialistas logró confirmar si se trató de animales, cardos o un simple efecto óptico de la luz. La falta de una explicación lógica ha alimentado las teorías sobre una supuesta actividad paranormal en ese sector específico del noroeste bonaerense. El episodio dejó a los testigos con más preguntas que respuestas, admitiendo que el encuentro fortuito fue algo que superó cualquier lógica previsible.

Lo cierto es que el registro de la última Luna roja quedará marcado por estas apariciones que aún hoy siguen intrigando a quienes transitan habitualmente por esa zona. Los protagonistas aseguran que el miedo fue real y que la grabación no fue intencional, ya que su único objetivo era capturar la belleza del satélite alineado. La incertidumbre persiste sobre la Ruta 7, donde el misterio de las figuras blancas permanece.