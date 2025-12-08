La primera ventana de inscripción a la Unmdp superó las 23 mil solicitudes

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) cerró la primera instancia de inscripción a las carreras de pregrado y grado que forman parte de la currícula 2026 con un total de 23.093 solicitudes, lo que significó un incremento de más del 12% con respecto al mismo período del año anterior. De esta manera, se ratifica la elección de la educación pública como principal camino para la continuidad de la formación.

Como es habitual en esta época del año, el balance de cierre de la principal ventana vuelve a mostrar un crecimiento basado en la amplitud de la oferta académica con respecto a las más de 70 tecnicaturas, licenciaturas y profesorados que hoy son parte de la Unmdp.

Así, el informe de la Secretaría Académica de la Unmdp ubica a la Facultad de Humanidades en el primer lugar del ranking de inscripciones, reuniendo 6.752 aspirantes, una cifra potenciada por la carrera a distancia de Bibliotecario Escolar que recibió 4.166 solicitudes. El ranking lo completan la Licenciatura en Psicología (2024), Martillero y Corredor Público (1780), Medicina (1637) y Abogacía (1314).

Las Tecnicaturas no se quedan atrás y, con casi 3000 nuevos aspirantes, también se fortalecen. En este aspecto, Comercio Exterior (567) y Comunicación Audiovisual (493) fueron las preferidas. Pero las nuevas como Ciencia de Datos (308) y Producciones Vegetales Intensivas (256) no se quedaron atrás.

Por su parte, el boom del streaming del CONICET llevó a que la Licenciatura en Ciencias Biológicas alcance las 281 incripciones y se reposicione dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Por último, la Facultad de Ingeniería se mantiene por encima de los 1400 nuevos estudiantes con una tendencia que inclina la balanza hacia la especialidad en Informática por sobre el resto.