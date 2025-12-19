La escandalosa confesión de Ruggeri: cómo le hizo "trampa" a un control antidoping

El exdefensor y campeón del mundo con la Selección Argentina, Oscar Ruggeri realizó una polémica confesión al aire al revelar cómo evitó un control antidoping durante su etapa como futbolista en el fútbol argentino.

Ruggeri relató una maniobra irregular ocurrida a comienzos de los años 90 que involucró a un médico del club y a un compañero de equipo. “Un día me tocó el doping y el doctor de Vélez me había dado una dorixina porque me dolía la cabeza. Me la tomé y cuando voy a calentar me dice ‘¿sabés que me equivoqué? Esa está prohibida’”, comenzó Ruggeri. En ese contexto, el también campeón del mundo con River en 1986, recordó que intentó evitar salir sorteado en el control, aunque finalmente su número fue seleccionado para hacer el test.

La revelación se dio en el programa ESPN F90, conducido por Sebastián “Pollo” Vignolo. Allí, el exdefensor contó una anécdota de su paso por Vélez Sarsfield, donde compartió plantel con el uruguayo Carlos “Chupete” Vázquez entre 1990 y 1992 y reveló que todo se originó a partir de la ingesta de un medicamento que estaba prohibido.

Luego detalló que, ya en el entretiempo, resolvieron la situación de manera irregular: “Llego al entretiempo y pregunto ‘¿tocó el 6?’. ‘Sí’, me responde. Me metí un cosito de suero y dije ‘¿A quién hago mear que esté sanito?’. Y me dijeron a ‘Chupete’ Vázquez”, relató entre risas, mientras agregaba: “Vos quedate tranquilo que alcohol te va a salir, pero está todo permitido”.

La anécdota generó reacciones inmediatas en el estudio y volvió a poner en debate prácticas del pasado vinculadas a los controles antidoping en el fútbol.

