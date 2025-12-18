Algo de calor y mucho viento: así estará el clima este jueves en Mar del Plata

Luego de la intensa tormenta eléctrica, el clima parece estabilizarse y este jueves todo indica que será una jornada agradable aunque no exenta de fuertes vientos.

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Mar del Plata prevé para este 18 de diciembre condiciones mayormente estables: durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y con una temperatura que de los 16 grados –a las 8 de la mañana- subirá a los 22 grados.

El viento será intenso durante todo este jueves: por la mañana soplará del oeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Por la tarde, continuarán las condiciones similares, con nubosidad parcial y tiempo estable. La temperatura máxima alcanzará los 26 grados, generando una jornada templada a cálida. El viento rotará al sudoeste, incrementando su intensidad, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 59 km/h.

Por la noche, el clima será típico de “La Feliz”: el cielo se mantendrá despejado a parcialmente nublado, con fuertes viento, del sector sudeste, con intensidades similares a las de la tarde y sin probabilidad de lluvias. La temperatura descenderá hasta los 16 grados, aportando una sensación térmica ideal para un seguir usando algún tipo de ropa de abrigo.