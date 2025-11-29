Semaforización de la ruta 226 y mejoras en una colectora: los cambios que se vienen en Tandil

El gobierno de Javier Milei avanza con las licitaciones viales para concesionar miles de kilómetros en toda la Argentina y en el partido de Tandil se viven tiempos claves para el futuro de la ruta 226, donde desde hace años se suceden las problemáticas en el tránsito y el desarrollo de la ciudad.

En el marco de los insistentes reclamos del gobierno municipal a cargo de Miguel Ángel Lunghi ante las autoridades nacionales para mejorar la situación en torno a la carretera, se dieron a conocer algunos detalles de las inversiones que tendrá que realizar la empresa adjudicataria.

La ruta 226 se ha convertido en una barrera para la ciudad de Tandil.

Intervención sobre 1.100 metros de la colectora norte de ruta 226

De acuerdo a lo notificado en el expediente vinculado a la licitación, una de las primeras obras a realizar tiene por objetivo mejorar la infraestructura vial aledaña a la ruta 226 con el fin de brindar una adecuada circulación que permita auxiliar el flujo de tránsito secundario derivado del urbanismo de la zona.

A partir del crecimiento de Tandil sobre la zona norte de la ruta, se busca mejorar un sector relevante que no cuenta con una adecuada canalización. La intención es que el tránsito urbano pueda tomar alternativas secundarias que permitan agilidad y seguridad en el caótico tránsito diario registrado.

En consecuencia se planificó una obra para intervenir la colectora norte L.M Macaya en el tramo comprendido entre las calles Pedersen y Reforma Universitaria (1.110m aproximadamente), a la altura de los kilómetros 163 a 164 de la ruta 226, con un ancho de calzada de 7,30m, una banquina exterior de 1,50 m y taludes con pendientes máximas.

En el lado interno de la calzada, que cuenta con cordón cuneta, deberá preverse una señalización horizontal, eje y bordes, y de ser necesario, correr servicios o interferencias además de prolongar las alcantarillas. El compromiso en el pliego en que los trabajos queden a cargo de la empresa concesionaria.

El tránsito en el sector urbano de ruta 226 en Tandil es siempre intenso.

Semaforización sobre ruta 226 en la zona urbana de Tandil

Además de los trabajos sobre la colectora, lo más trascendental de la futura licitación es la obra de semaforización que se dispuso sobre la zona urbana de la ruta 226 en la ciudad de Tandil, una tarea proyectada desde el kilómetro 162,50 al kilómetro 171, es decir, en una longitud aproximada de 8,50 kilómetros.

El objetivo es buscar ordenar el tránsito en las intersecciones donde actualmente hay rotondas, de manera que los usuarios vulnerables puedan atravesar transversalmente la ruta de manera segura. Dicho ordenamiento se efectuará semaforizando las intersecciones donde el caudal del tránsito vehicular lo amerite.