Cayó “El Catu”: robaba iPhone para desguazar y vendía perfumes árabes

El avance de una investigación por el robo de un celular que una mujer sufrió a bordo de un colectivo en el centro de la ciudad terminó con un allanamiento en Villa Gesell donde detuvieron al acusado de encabezar “La banda de Catu”, dedicada al robo de iPhone para el desguace y venta de repuestos.

El 13 de noviembre pasado se denunció en la comisaría primera la sustracción de un celular a bordo de un colectivo que circulaba en inmediaciones de la avenida Luro y España. A partir de la chance de tener el rastreo satelital del mismo, el fiscal Alejandro Pelegrinelli solicitó una serie de medidas investigativas que permitieron pedir una orden de allanamiento.

Tiene 32 años.

Tras el aval de la Justicia de Garantías este martes se allanó una vivienda en la avenida 26 entre 110 y 111 de Villa Gesell donde aprehendieron a un hombre de 32 años apodado “Catu”. En el lugar hallaron tres iPhone denunciados por robo, otros dos iPhone 12 con IMEI suprimido similares al denunciado, 39 teléfonos de otras marcas, repuestos sueltos de Iphone y 16 perfumes de origen árabe sin trámite de importación.

Por los perfumes se formó una causa en la Justicia Federal.

Luego de la tarea a cargo de personal de la Jefatura Departamental de Mar del Plata junto al GAD de Villa Gesell se labraron actuaciones para la Unidad Funcional de Instrucción N°5 por encubrimiento agravado con fines de lucro. Por su parte la Fiscalía Federal de Dolores dispuso la notificación de causa por contrabando y avaló el secuestro de los perfumes.