Lo allanaron por el robo de un iPhone y encontraron una escopeta en el cielo raso de la cocina

El avance de una investigación por el robo a mano armada que dos jóvenes sufrieron cuando transitaban la ruta 11 hace diez días y les quitaron un iPhone 16 Pro Max, una billetera con documentación y varias tarjetas permitió allanar una vivienda en el barrio Parque Peña.

Si bien el personal policial no halló los elementos sustraídos durante el operativo que se hizo en una vivienda de Groeber casi Los Talas, en el cielo raso de la cocina hallaron una escopeta calibre 12/70 y una bolsa plástica con dieciocho cartuchos y dos municiones servidas.

Tiene 53 años.

El hombre de 53 años que estaba en la vivienda fue trasladado a la dependencia donde se lo notificó de la formación de causa por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.

El fiscal Alejandro Pelegrinelli dispuso que quede en libertad y que se presente el lunes en Tribunales para prestar declaración.