Se peleaban entre ellos y unieron fuerzas contra la policía

Dos hombres de 44 y 53 que dirimían sus diferencias a golpes a la salida de un boliche en el centro las dejaron de lado cuando llegó la policía y fueron aprehendidos.

Fue personal de Subcomisaria Casino el que llegó a la esquina de Bolivar y Santa Fe donde los dos sujetos, que dejaron de pelear en ese instante, se tornaron agresivos y no quisieron ser identificados.

Ambos fueron reducidos y trasladados a la comisaría primera donde labraron actuaciones ante la Justicia Correccional.

Desde el Juzgado Correccional N°3 ordenaron la notificación de la misma y su posterior libertad bajo caución juratoria.