Se peleaban entre ellos y unieron fuerzas contra la policía
Sucedió el sábado a la madrugada en el centro. Se les formó una infracción ante la Justicia Correccional.
20 de Diciembre de 2025 11:25
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos hombres de 44 y 53 que dirimían sus diferencias a golpes a la salida de un boliche en el centro las dejaron de lado cuando llegó la policía y fueron aprehendidos.
Fue personal de Subcomisaria Casino el que llegó a la esquina de Bolivar y Santa Fe donde los dos sujetos, que dejaron de pelear en ese instante, se tornaron agresivos y no quisieron ser identificados.
Ambos fueron reducidos y trasladados a la comisaría primera donde labraron actuaciones ante la Justicia Correccional.
Desde el Juzgado Correccional N°3 ordenaron la notificación de la misma y su posterior libertad bajo caución juratoria.
