Pelea fatal en Necochea: imputan a otros tres adolescentes

Avanza la investigación en torno a la muerte de Bautista Coronel, el adolescente de 17 años de Necochea que perdió la vida tras una pelea callejera en la costanera de esa localidad el fin de semana pasado. Por el trágico hecho quedó detenido inicialmente otro menor de edad con quien la víctima fatal había tenido varios cruces virtuales y en las últimas horas hubo novedades en torno a la causa con la imputación de más jóvenes.

Luego de la realización de dos allanamientos este miércoles, desde la UFI N° 4 y el Juzgado de Garantías del Joven N°1 a cargo de la investigación enmarcaron el caso bajo la carátula de “homicidio agravado por la participación de dos o más personas”. Así lo dispuso la fiscal Verónica Posse, que solicitó la prisión preventiva y la limitación de comunicación del primero de los imputados que permanece detenido en el Centro Especializado de Batán, luego de que se conociera que se tomaba fotos y las subía a redes sociales.

El hecho de que más adolescentes estuvieran involucrados en el desenlace fatal de la pelea era una de las hipótesis que desde el principio manejaban en el departamento judicial de Necochea.

Según se detalló, en las viviendas allanadas este 6 de noviembre se hallaron vestimentas y celulares coincidentes con las imágenes de aquellos que decidieron grabar la disputa callejera, algo fuertemente cuestionado por la sociedad necochense.

Los tres adolescentes que ahora quedaron imputados tienen entre 15 y 16 años y fueron notificados de la formación de una causa.

La violencia vista en torno al hecho genera mucha conmoción, preocupación e indignación en la comunidad local, no solo por la edad de los adolescentes involucrados (todos menores de edad), también por las personas que decidieron presenciar la pelea y grabarla en vez de intentar intervenir para frenarla.