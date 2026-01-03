Violencia extrema a la salida del boliche: vecinos aterrados en Plaza España.

Vecinos de la zona de Plaza España enviaron videos a la redacción de 0223 sobre desmanes ocurridos a la salida de un reconocido boliche tras los festejos de Año Nuevo.

"Ni bien abrieron, comenzó la violencia. Estamos aterrados porque esto se va de las manos", confesaron a 0223 mientras pedían el anonimato por miedo a las represalias de estos grupos.

"No hay paz, no se puede salir a correr ni disfrutar de la costa porque antes y después del boliche esto es tierra de nadie", lamentaron.

En las imágenes se puede observar una gresca que termina a las piñas en pleno amanecer y frente a la plaza.

Además, los vecinos denuncian la presencia de residuos y botellas rotas que quedan luego de cada fin de semana, sin que haya ningún tipo de control.

"No queremos que haya otro Báez Sosa, se necesita prevención y una atención especial en esta zona que está muy brava" dijeron.