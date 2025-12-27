Tensión y violencia en la madrugada: pelea grupal terminó con aprehendidos, heridos y un auto dañado

El auto que sufrió los ataques de un grupo de personas en la costanera de Villa Gesell.

Una rápida intervención del personal policial permitió controlar una pelea callejera en la ciudad de Villa Gesell y evitar que el conflicto escalara durante la madrugada posterior a la Navidad, en una zona transitada de la costanera en pleno contexto de celebraciones.

El hecho se registró luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una confrontación entre varias personas en inmediaciones de Paseo 113, entre Playa y Avenida 1. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una pelea que involucraba a más de 15 personas, generando momentos de tensión y desorden en la vía pública.

El auto dañado en varias de sus partes en la costanera geselina.

Gracias al accionar, la situación pudo ser controlada en pocos minutos. Los efectivos lograron dispersar al grupo y restablecer el orden, evitando que el enfrentamiento derivara en consecuencias más graves.

Durante el procedimiento, dos personas fueron aprehendidas por ocasionar daños a un vehículo estacionado y por agredir a tres individuos, quienes sufrieron lesiones de carácter leve. El rodado dañado pertenecía a una de las víctimas.

Uno de los aprehendidos en Villa Gesell tras la pelea callejera.

Fueron dos los sujetos demorados por la policía en Villa Gesell.

Tras normalizarse el escenario, se labraron las actuaciones correspondientes y el hecho quedó a disposición de la Justicia.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron que este tipo de intervenciones forman parte del Operativo Sol a Sol 2025/2026, que refuerza la prevención y la presencia policial en la ciudad durante la temporada, con el objetivo de cuidar tanto a vecinos como a visitantes en fechas de alta concurrencia.