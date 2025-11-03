“No querías pelear”: amigos del adolescente detenido por el crimen en Necochea piden por su libertad

Algunos de los mensajes que se enviaron los adolescentes protagonistas de la pelea fatal. (Capturas elecos.com.ar)

La investigación por la muerte de Bautista Coronel en una pelea callejera en la costanera de la ciudad de Necochea continúa luego de un fin de semana de gran conmoción para la comunidad local, por un lado por la despedida realizada al adolescente fallecido y por otra parte a raíz de la defensa esgrimida por los amigos y allegados del otro joven involucrado en el hecho. En ese marco se conocieron detalles de los cruces previos que ambos jóvenes habían mantenido de manera virtual.

Mientras que los familiares y sus amigos le realizaron un homenaje a Coronel con una caravana por las calles de la ciudad, del lado del adolescente detenido por propinar la puntada fatal salieron en su defensa y pidieron por su liberación.

El momento en que Bautista recibía asistencia en la costanera de Necochea. (Foto @noticias_dray)

La despedida a Bautista por las calles de Necochea

En primer lugar, tras la muerte el sábado de Bautista, durante este domingo se organizó un emotivo encuentro para recordar al adolescente fallecido con una extensa fila de autos, motos y bicicletas que se extendió por diversas calles céntricas de la ciudad hasta el lugar en donde el joven fue atacado, cerca del casino necochense, sobre la zona de avenidas 2 y 91.

La abuela de la víctima se expresó por redes sociales y mostró la tristeza que vive la familia: “Vuela alto, mi amor. Siempre vivirás en mi corazón y en el de toda la familia. Nunca te vamos a olvidar. Duele en el alma”, manifestó la familiar del joven fallecido.

La caravana también mereció diversos cuestionamientos, con publicaciones de diversos residentes de la ciudad que criticaron a los que grabaron la pelea sin hacer nada por detenerla.

La defensa de los amigos del acusado como homicida

Además de la despedida de Bautista, la situación incluyó otra cuestión relevante que amplificó las emociones en torno al hecho.

Con expresiones públicas virtuales, amigos del adolescente detenido por el crimen pidieron su libertad y no dudaron en asegurar que el hecho terminó en tragedia sin intención.

“Te espero en la vuelta, sabemos que sos de buen corazón. En el video se ve que no querías pelear. Todo por hacer fama de quién es más piola. Mandamos fuerzas también para la familia de Bauti”, escribió por ejemplo uno de los allegados al menor de edad imputado.

El adolescente detenido quedó a disposición del fuero de responsabilidad penal juvenil, acusado de “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. Desde la UFI Nº 4 de Necochea buscan determinar si hubo instigadores o cómplices en el crimen.